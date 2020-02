AP onderzoekt fintechs die via PSD2 betaalgegevens verwerken

De Autoriteit Persoonsgegevens start een onderzoek naar Nederlandse fintechbedrijven die met een PSD2-vergunning betaalrekeninginformatie van bankklanten verwerken. De Europese betaalrichtlijn PSD2 (Payment Service Directive) maakt het mogelijk voor bankklanten om derde partijen toegang tot hun bankrekening te geven, zodat zij bijvoorbeeld een 'huishoudboekje' kunnen maken.

De privacytoezichthouder wil weten of bedrijven met een PSD2-vergunning zich bewust zijn van de risico's die het verwerken van rekeninggegevens met zich meebrengt en of ze aan de privacyregelgeving voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat bedrijven met de betaalgegevens van bankklanten een scherp beeld van het privéleven kunnen vormen.

"Hij of zij ziet dat jij 's ochtends een kopje koffie pint op het station, 's middags je lunch afrekent in de bedrijfskantine en ’s avonds nog wat kleine boodschappen doet bij de supermarkt om de hoek. Maar aan je betalingen kun je ook zien van welke geloofsgemeenschap of politieke partij je lid bent. En misschien ook dat je naar het casino gaat, medicijnen bij een apotheek koopt of regelmatig bij de slijterij bent. We vinden het belangrijk dat bedrijven zorgvuldig met die gevoelige gegevens omgaan", zegt AP-bestuurslid Katja Mur.

Het gaat daarbij niet alleen om mensen die onder de PSD2-regelgeving hebben ingestemd met de toegang tot hun online rekeninggegevens bij de bank. "Het gaat ook om de persoonsgegevens van degene van wie je bijvoorbeeld je tweedehands auto koopt. En om die vriend die zijn deel van de rekening naar je overmaakt na een drankje in de stad. Dus ook als je niet zelf toestemming hebt gegeven voor het delen van je betaalgegevens, komen ze in sommige gevallen wel in de systemen van andere bedrijven dan banken", merkt Mur op.

Het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens richt zich op partijen die bijvoorbeeld online huishoudboekjes aanbieden. Het heeft niet als doel om sancties zoals boetes op te leggen, maar in het geval van overtredingen kan de AP wel handhavend optreden. Alle Nederlandse bedrijven met een nieuwe PSD2-vergunning hebben een brief ontvangen met de voor hen belangrijkste regels van de AVG. "Het is belangrijk dat deze – vaak nieuwe – fintechbedrijven de gegevens van burgers van meet af aan goed beschermen", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.