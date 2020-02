Transavia waarschuwt 80.000 klanten voor datalek

Transavia heeft 80.000 klanten voor een datalek gewaarschuwd nadat een aanvaller dankzij een zwak wachtwoord op een e-mailaccount van de luchtvaartmaatschappij kon inbreken. De mailbox bevatte een bestand met daarin persoonsgegevens van een deel van de passagiers die tussen 21 en 31 januari 2015 met Transavia hebben gereisd.

Het gaat om voornaam, achternaam, geboortedatum, vluchtgegevens, boekingsnummer en services die zijn bijgeboekt zoals bagage, ski’s en rolstoelen. Transavia heeft alle gedupeerde klanten via e-mail geïnformeerd en is een onderzoek naar het datalek gestart. Tevens zijn er verbeteringen doorgevoerd om herhaling te voorkomen. Wat die precies inhouden is niet bekendgemaakt. Tegenover RTL Nieuws laat een woordvoerder van Transavia dat het wachtwoord van het e-mailaccount niet sterk genoeg was en het om een doelbewuste actie gaat.