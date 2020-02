Canadese privacywaakhond onderzoekt techbedrijf Clearview AI

De Canadese privacytoezichthouder is een onderzoek gestart naar het techbedrijf Clearview AI. Het bedrijf verzamelt foto's van Facebook, LinkedIn en andere websites voor het trainen van een gezichtsherkenningssysteem. Dit systeem bevat een database van drie miljard verzamelde afbeeldingen.

Daarmee kunnen politiediensten onbekende verdachten herkennen. Meer dan zeshonderd Amerikaanse politie- en opsporingsdiensten zouden vorig jaar van Clearview gebruik hebben gemaakt. Naar aanleiding van berichtgeving door The New York Times eisten allerlei websites dat het techbedrijf stopte met het scrapen van afbeeldingen. Zelfs in de Tweede Kamer werden vragen gesteld over het scrapen van afbeeldingen door Clearview.

"Acht u het aannemelijk dat het bedrijf Clearview ook foto’s van Nederlanders heeft opgeslagen? Zo ja, welke stappen worden er genomen door de overheid, de Europese Unie of door toezichthouders om ervoor te zorgen dat die foto’s gedeletet worden? Welke stappen kunnen mensen zelf nemen om ervoor te zorgen dat die foto’s gedeletet worden", vroeg D66-Kamerlid Kees Verhoeven aan minister Dekker voor rechtsbescherming. Vorige week liet Dekker weten dat hij de vragen niet binnen de gestelde deadline kon beantwoorden.

De Canadese privacytoezichthouder heeft echter een onderzoek naar het techbedrijf aangekondigd. Zo zal er worden onderzocht of het bedrijf zonder toestemming persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt. Tevens zal de toezichthouder kijken of de werkwijze van Clearview aan de Canadese privacywetgeving voldoet. Aangezien het onderzoek nog loopt worden er geen verdere details gegeven.