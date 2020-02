Minister kijkt naar inzet commerciële dna-databases bij cold cases

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat onderzoeken of commerciële dna-databases voor het oplossen van cold cases in Nederland kunnen worden gebruikt. In de Verenigde Staten zijn verschillende commerciële dna-databases. Mensen van over de hele wereld kunnen hun dna daarnaartoe sturen om bijvoorbeeld verwanten te vinden of hun geografische herkomst te achterhalen.

In de Verenigde Staten zijn dergelijke databanken al meerdere keren door de autoriteiten gebruikt voor het oplossen van coldcasezaken. Vorig jaar opperde een DNA-deskundige bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dat dergelijke genealogische dna-databases ook voor het oplossen van coldcasezaken en het identificeren van onbekende doden in Nederland zouden kunnen worden gebruikt.

"Ik begrijp de wens om nieuwe opsporingsmethoden in te zetten om alsnog cold cases te kunnen oplossen en onbekende doden te identificeren. De inzet van dna-verwantschapsonderzoek in genealogische DNA-databanken kan een interessante methode zijn. De particuliere genealogische dna-databanken zijn echter voor een ander doeleinde opgericht dan opsporingsmiddel voor de politie", stelt Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister merkt op dat door het uploaden van een dna-profiel er niet alleen informatie beschikbaar is van de persoon die zijn profiel heeft laten opnemen, maar ook van familieleden die hiervoor niet hebben gekozen. "Gebruik van de genealogische dna-databanken heeft daardoor impact op de privacy van veel mensen en daar moet op zorgvuldige wijze mee worden omgegaan", gaat Grapperhaus verder.

Een ander punt is dat het hier om dna-databases van Amerikaanse bedrijven gaat. Hierdoor is er weinig zicht op wat er door wie in de dna-databank wordt geüpload. Zo geldt er geen identificatieplicht. "Als informatie uit de particuliere databanken voor de opsporing wordt gebruikt, is het belangrijk dat dit zorgvuldig en op een juiste wijze gebeurt", aldus de minister.

Onderzoek

Grapperhaus vindt het daarom belangrijk dat wordt uitgezocht of en in hoeverre dergelijke dna-databases zijn te gebruiken in het Nederlandse strafprocesrecht. "Daarom gaan de politie, het Nederlands Forensisch Instituut, het Openbaar Ministerie en mijn departement verkennen wat de mogelijkheden en voorwaarden zouden zijn voor het gebruik van particuliere genealogische databanken", schrijft de minister in zijn brief. Daarbij gaat het om het identificeren van onbekende doden waarvan zeker is dat ze slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Na afronding van het onderzoek zullen de resultaten met de Tweede Kamer worden gedeeld.