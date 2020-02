Firefox begint uitrol DNS over HTTPS onder Amerikaanse gebruikers

Vandaag begint Mozilla bij Amerikaanse Firefoxgebruikers met het inschakelen van DNS over HTTPS (DoH). Standaard zal er gebruik worden gemaakt van de dns-servers van internetbedrijf Cloudflare, maar het is ook mogelijk om NextDNS of een eigen dns-provider die DoH ondersteunt te kiezen.

Standaard worden dns (domain name system)-verzoeken, waarmee de browser het adres van een website opvraagt, onversleuteld verstuurd. "Omdat er geen versleuteling is, kunnen apparaten onderweg deze data verzamelen, blokkeren of aanpassen. Dns-lookups worden naar servers gestuurd die je surfgedrag kunnen bespioneren zonder dat ze je hierover informeren of dat ze duidelijk maken wat ze met die informatie doen", zegt Mozillas Selena Deckelmann.

DNS over HTTPS versleutelt dns-verzoeken van internetgebruikers, zodat die niet meer zijn in te zien of aan te passen. Deze verzoeken bevatten namelijk informatie over de gebruiker en de website die hij opvraagt. Mozilla noemt het gebruik van DoH een belangrijke maatregel om de privacy en security van gebruikers te beschermen. Er wordt daarbij gewezen naar Amerikaanse providers die gegevens van hun klanten verkopen, dns manipuleren om advertenties te injecteren en browsegedrag verzamelen om gerichte advertenties te tonen.

Er is dan ook besloten om DoH als eerste onder Amerikaanse Firefoxgebruikers uit te rollen. Gebruikers buiten de Verenigde Staten kunnen de optie zelf inschakelen via het instellingenmenu van de browser. Mozilla is nu aan het kijken om DNS over HTTPS ook in andere gebieden in te schakelen en is van plan om meer DoH-providers aan het programma toe te voegen.