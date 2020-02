Onderzoek: Brave meest privacyvriendelijke browser

Wie een privacyvriendelijke browser zoekt is het beste uit bij Brave, zo stelt hoogleraar en onderzoeker Douglas Leith van het Trinity College Dublin op basis van onderzoek. Voor het onderzoek werd er gekeken welke gegevens Chrome, Firefox, Safari, Brave, Edge en Yandex naar "huis" sturen bij het starten, sluiten en herstarten van de browser, het plakken van een url in de adresbalk, het typen van een url in de adresbalk en wanneer de browser inactief is (pdf).

Aan de hand van de onderzoeksresultaten werden de browsers in drie categorieën verdeeld. Brave zit als enige in de kopgroep en is volgens het onderzoek de meest privacyvriendelijke browser. In de tweede groep zitten Chrome, Firefox en Safari en als derde volgen Edge en Yandex. In de standaardinstelling blijkt dat Brave geen identifiers gebruikt waarmee ip-adressen zijn te volgen. Ook werden details over bezochte websites niet gedeeld.

Chrome, Firefox en Safari maken wel gebruik van identifiers die aan de browserinstallatie zijn gekoppeld. De drie browsers delen via de search autocomplete feature details over bezochte websites. Deze feature verstuurt in real-time url's naar de backend-servers zodra ze worden ingetypt. Gebruikers kunnen deze functie wel uitschakelen, maar standaard staat die ingeschakeld.

Firefox gebruikt daarnaast identifiers voor het versturen van telemetrie. Wederom kunnen gebruikers deze feature uitschakelen, maar standaard staat die ingeschakeld. Verder blijkt dat Firefox gebruikmaakt van een open websocket voor pushnotificaties die aan een unieke identifier is gekoppeld. In het geval van Safari lekt de startpagina van de browser informatie aan verschillende derde partijen, waaronder Facebook en Twitter, en kunnen die zonder toestemming van de gebruiker cookies plaatsen. De onderzoekers stellen dat Chrome, Firefox en Safari zo zijn in te stellen dat de privacy beter is beschermd, maar dat gebruikers hier wel de kennis voor moeten hebben.

Edge en Yandex eindigen onderaan. Beide browsers maken gebruik van identifiers die aan de hardware van het systeem zijn gekoppeld. Naast de autocomplete feature die details over bezochte websites deelt, versturen beide browsers informatie over websites die los van deze functie lijken te staan, aldus het onderzoek. Volgens de onderzoekers hebben de onderzoeksresultaten geleid tot gesprekken over het aanpassen van browsers, waaronder het bieden van een opt-out voor de autocomplete functie bij de eerste start een aantal browserspecifieke aanpassingen. De gesprekken zijn echter nog gaande.