Juridische vraag: Is de aankoop van een precair domein zoals corp.com legaal in Nederland?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Vraag: Bij KrebsOnSecurity las ik dat het Corp.com domein te koop gezet gaat worden. Daarmee is toegang te krijgen tot allerlei credentials en nu vroeg ik me af of dat legaal is. Immers je doet niets, andere mensen configureren hun Windows-netwerk slecht. Hoe zit dat in Nederland?

Antwoord: Het domein corp.com gaat inderdaad in de verkoop als ik het goed lees, al lijkt het vooral de bedoeling dat Microsoft het koopt voor een miljoen dollar. Dat zou dan zijn omdat inderdaad veel slecht geconfigureerde Windowsnetwerken verkeer naar dit domein sturen, inclusief authenticatiemiddelen zoals wachtwoorden.

De reden hierachter is dat Windows bij het maken van een intern netwerk standaard de suffix ".corp" voorstelt, wat lang niet iedereen aanpast. Interne diensten zoals gedeelde harde schijven kun je benaderen met iets als \\klantdata\ in de Explorer. Echter, ga je vervolgens ergens werken waar je andermans DNS gebruikt, dan maakt Windows van die naam eerst "klantdata.corp" en vervolgens "klantdata.corp.com" omdat .corp niet bestaat bij die ander. En dan stuurt je systeem dus inderdaad logins en dergelijke naar die website.

Op zich gebeurt dit vaker. Bedrijven die een oude domeinnaam hebben overgenomen, of blijken te hebben geregistreerd, ontvangen regelmatig mails voor de oude eigenaar bijvoorbeeld. Dat is vervelend, maar in de praktijk gooi je die mail dan weg en dan is het klaar.

Hier voelt het iets anders, omdat de bedoeling van deze domeinnaam nu duidelijk lijkt te zijn dat je die logins wilt hebben. Het is moeilijk daar een legitiem doel aan te koppelen. Natuurlijk is er vast een marketingblablaverhaal te verzinnen dat je corporate dienstverlening wilt verrichten en dat corp.com dan perfect aansluit bij je merkwaardebeleving, maar om eerlijk te zijn geloof ik daar dan geen bal van.

In Nederland is het strafbaar (art. 139d Strafrecht) om wachtwoorden of dergelijke authenticatiemiddelen te verwerven, in te voeren, beschikbaar te stellen of voorhanden te hebben. Althans, als je doel daarmee is om het misdrijf computervredebreuk, denial of service of aftappen van vertrouwelijke informatie te plegen. Een wetenschapper die wil onderzoeken hoe groot dit probleem is, kan dus prima monitoren wat hier gebeurt. Een security-onderzoeker die al die bedrijven wil waarschuwen handelt ook legaal. Maar voor het overige zie ik niet hoe je iets kunt doen met die informatie.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.