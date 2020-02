Rootkit omzeilt firewall door instructies als legitiem verkeer te vermommen

Onderzoekers hebben een rootkit ontdekt die firewalls weet te omzeilen door verkeer met instructies als legitiem verkeer te vermommen. De rootkit werd aangetroffen op een server gehost in de Amazon Web Services (AWS) cloud, aldus antivirusbedrijf Sophos. Hoe de server besmet kon raken is onbekend, maar mogelijk wisten de aanvallers via een zwak SSH-wachtwoord in te breken. Vervolgens werd de server met malware geïnfecteerd.

De infectie bestond uit een rootkit die netwerkverkeer inspecteert en een backdoor installeert. Deze backdoor gebruikte de rootkit weer om met de aanvallers te communiceren en gestolen data te versturen. De besmette server maakte gebruik van AWS security groups om het inkomende en uitgaande verkeer van en naar de server te filteren. De firewall was zo ingesteld dat alleen verkeer naar poort 80 HTTP en poort 443 HTTPS werd toegestaan.

Om de AWS security groups te omzeilen stuurden de aanvallers onschuldig lijkende requests naar de webserver op de normale webserverpoorten. Een malwaremodule die het inkomende verkeer inspecteerde voordat het de webserver bereikte onderschepte de speciaal geprepareerde requests van de aanvallers en stuurde de instructies daarin door naar de malware. Deze instructies waren vermomd als het source poortnummer.

"Firewalls voorkomen dat machines achter de firewall verkeer ontvangen dat naar willekeurige bestemmingspoorten wordt gestuurd, maar ze letten niet op de source poorten, omdat die niet relevant voor de server zijn of de diensten die erop draaien", aldus de onderzoekers. In het geval van de besmette server luisterde die naar inkomende verbindingen op TCP-poorten 2053 en 2080.

Ook bij het stelen van data werd er van deze methode gebruik gemaakt. De onderzoekers van Sophos merken op dat de techniek niet alleen tegen AWS-servers werkt, maar tegen nagenoeg elke firewall. Afsluitend stellen de onderzoekers dat in het geval van AWS de aanwezigheid van een firewall niet inhoudt dat updates niet meer moeten worden geïnstalleerd. Daarnaast krijgen beheerders het advies om de standaard installatie van de SSH-server extra te beveiligen.