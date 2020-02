Kr00k-lek in wifi-chips laat aanvaller wifi-pakketjes ontsleutelen

Een kwetsbaarheid in de wifi-chips van fabrikanten Broadcom en Cypress maakt het mogelijk voor aanvallers om sommige wifi-pakketjes te ontsleutelen. Het beveiligingslek, date Kr00k wordt genoemd, zorgt ervoor dat kwetsbare apparaten een "all-zero" encryptiesleutel gebruiken om een deel van het wifi-verkeer te versleutelen. Bij een succesvolle aanval zou een aanvaller hierdoor een deel van het wifi-verkeer kunnen ontsleutelen.

Een wifi-apparaat kan zijn verbinding met een wifi-netwerk verliezen, bijvoorbeeld door slecht bereik, en weer opnieuw verbinding maken. Zowel de "association", wanneer de client verbinding maakt, en de "disassociation", wanneer de verbinding is verbroken, worden via ongeauthenticeerde, onversleutelde management frames verzorgd. Een aanvaller kan via een vervalst management frame een disassociation veroorzaken.

Het Kr00k-lek doet zich voor bij disassociation. Zodra een wifi-sessie wordt verbroken zal de sessiesleutel van de wifi-chip naar nul worden gezet. Dit is normaal gedrag, aangezien er geen verdere data na de disassociation zou moeten worden verstuurd. Onderzoekers van ESET ontdekten dat resterende dataframes in de buffer van de wifi-chip met deze "all-zero" sleutel worden versleuteld en alsnog worden verstuurd. Een aanvaller kan deze dataframes onderscheppen en ontsleutelen. Volgens de onderzoekers kan deze data kilobytes aan mogelijk gevoelige informatie bevatten. Een aanvaller hoeft niet met het wifi-netwerk zijn verbonden om de dataframes te onderscheppen.

Het probleem speelt niet alleen bij client-apparaten, zoals de Amazon Echo en Kindle, Apple iPhone, iPad en MacBook, Google Nexus- en Samsung Galaxy-telefoons, maar ook wifi-routers, waaronder die van Asus en Huawei. De onderzoekers informeerden Broadcom en Cypress die inmiddels met beveiligingsupdates zijn gekomen. Gebruikers krijgen dan ook het advies om te controleren of ze de laatste updates geïnstalleerd hebben. Bij chips van Qualcomm, Realtek, Ralink en Mediatek werd het probleem niet aangetroffen.