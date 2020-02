VS verwacht niet dat techbedrijven encryptie vrijwillig zullen verzwakken

De Amerikaanse autoriteiten hebben de hoop opgegeven dat techbedrijven de encryptie in hun producten vrijwillig zullen verzwakken zodat opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data en berichten kunnen krijgen. In plaats daarvan wordt er gekeken naar wetgeving om encryptie in te perken.

Dat heeft de Amerikaanse onderminister voor Nationale Veiligheid John Demers aan journalisten laten weten, zo meldt The Washington Post. "Als er een voorstel van de techbedrijven zou zijn of de wens om te praten over dit probleem waarbij niet iedereen zijn eigen positie herhaalt, dan zouden we dat graag horen. Maar we zijn de afgelopen jaren dat we openstaan voor gesprekken nergens gekomen", aldus Demers.

Daarom wordt er nu gekeken naar wetgeving. Volgens Demers zouden zowel democraten als republikeinen zich achter een dergelijke wetgeving kunnen scharen. "Het lijkt mij dat er iets in het Congres is veranderd om iets van een oplossing voor dit probleem te vinden." Zo zou het Congres minder sympathie voor grote techbedrijven hebben. Daarnaast zijn er in Australië en Groot-Brittannië wetten aangenomen die mogelijk ook als model voor een eventuele Amerikaanse wet kunnen dienen.

Amerikaanse techbedrijven stellen namelijk dat hun positie wordt verzwakt als zij de encryptie in hun producten moeten verzwakken, terwijl dat voor bedrijven in andere landen niet geldt. "Als hun concurrenten zich in deze andere landen bevinden [met encryptie beperkende wetgeving].... dan is er geen concurrentienadeel voor Amerikaanse bedrijven", stelt Demers.