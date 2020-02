Verdachten vrij doordat ransomware bewijsmateriaal versleutelt

In de Verenigde Staten zijn zes vermeende drugsdealers op vrije voeten gesteld nadat het bewijsmateriaal van de politie door ransomware werd versleuteld. Dat meldt de lokale televisiezender WPTV. Het politiekorps van het 17.000 inwoners tellende Stuart werd vorig jaar april door ransomware getroffen.

Nu bijna een jaar later blijkt dat allerlei belangrijke dossiers en bestanden verloren zijn gegaan. Hierdoor heeft de openbare aanklager elf drugszaken moeten laten vallen. "In ons geval hebben we anderhalf jaar aan digitaal bewijsmateriaal verloren", aldus het politiekorps. "Foto's, video's; verschillende zaken moesten we laten vallen." Het gaat onder andere om 28 aanklachten tegen zes vermeende drugsdealers.

Het politiekorps raakte besmet met de Ryuk-ransomware nadat een medewerker een e-mail ontving die naar een besmet bestand linkte. De medewerker opende het gelinkte bestand waardoor het eerste systeem werd geïnfecteerd. Vervolgens waren de aanvallers twee maanden op de systemen van het politiekorps actief voordat de ransomware werd uitgerold. De aanvallers eisten 300.000 dollar voor het ontsleutelen van de bestanden, maar het politiekorps weigerde te betalen. Vanwege de aanval moest het politiekorps zes weken op pen en papier terugvallen.