Microsoft roept bedrijven op om te stoppen met SMBv1-protocol

Microsoft heeft bedrijven opnieuw opgeroepen om te stoppen met het gebruik van het onveilige SMBv1-protocol. Het SMB (Server Message Block)-protocol wordt door Windows gebruikt voor het delen van bestanden en printers op een lokaal netwerk.

De eerste SMB-versie stamt uit 1983 en is daarmee bijna 30 jaar oud. Desondanks zijn er nog steeds bedrijven die er gebruik van maken. Microsoft krijgt zelfs vragen van klanten waarom Windows 10 standaard niet met SMBv1 werkt. De enige Windowsversies die SMBv1 vereisen zijn Windows 2000 Server en Server 2003 die respectievelijk sinds juli 2010 en juli 2015 niet meer door Microsoft worden ondersteund. Ook Samba- en Linux-distributies ondersteunen SMBv1 niet meer.

"Stop alsjeblieft met het gebruik van SMBv1. Doe die oude legacy systemen die alleen SMBv1 ondersteunen weg. We krijgen continu vragen van klanten waarom Windows 10 standaard geen SMBv1 ondersteunt zodat het met hun oude, onveilige systemen werkt", zegt Microsofts James Kehr. "Door Microsoft te vragen om een niet meer ondersteunde Windowsversie te ondersteunen vragen mensen ons om een besturingssysteem te supporten dat zo oud is dat de moderne smartphone niet eens bestond."

Volgens Kehr is het draaien van een dergelijk oud besturingssysteem niet alleen een beveiligingsrisico, het is ook beangstigend omdat deze bedrijven een besturingssysteem gebruiken dat voor een compleet ander computertijdperk is gemaakt. Aan het einde van zijn betoog herhaalt Kehr dat er geen reden is om SMBv1 te blijven gebruiken. "Managers noemen vaak kosten als reden, maar als je denkt aan de potentiële kosten van een datalek, is het dan echt het risico waard?"