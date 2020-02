Brits district verwacht miljoenenschade door ransomware

Het Britse district Redcar en Cleveland dat op 8 februari met ransomware besmet raakte verwacht dat de herstelkosten omgerekend miljoenen euro's zullen bedrag en mogelijk nog maanden in beslag zullen nemen. Drie weken na de infectie zijn meerdere systemen nog altijd niet hersteld.

Eerder deze week erkende het district voor het eerst dat het door ransomware was getroffen. Sinds de infectie begin deze maand kregen burgers alleen te horen dat er "een probleem" met de it-systemen was. Vanwege de besmetting kunnen districtsmedewerkers al drie weken geen gebruik van computers, tablets en mobiele apparaten maken en doen daarom alles met pen en papier.

Het districtsbestuur wil niet laten weten of het losgeld dat de aanvallers vroegen is betaald, zo meldt lokale media. Eén van de raadsleden van het district laat aan The Guardian weten dat het herstel mogelijk nog maanden in beslag kan nemen en tussen de 13 miljoen en 21 miljoen euro kan gaan kosten. Meer dan de 8,6 miljoen euro die het district van de overheid als subsidie ontvangt.