EFF wil dat Ring beelden end-tot-end versleuteld opslaat

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF wil dat deurbelcamerafabrikant Ring beelden van gebruikers end-to-end versleuteld opslaat, zodat alleen zij er toegang toe hebben. Op dit moment worden de beelden op de servers van Amazon opgeslagen, waarbij ze toegankelijk zijn voor Ring-medewerkers, opsporingsdiensten en aanvallers die toegang tot het account van gebruikers weten te krijgen.

Om dit te voorkomen wil EFF dat Ring end-to-end encryptie voor de opslag van beelden gaat toepassen. Daarbij zouden de sleutels voor het ontsleutelen van data direct op de apparaten van gebruikers moeten worden opgeslagen, in plaats van dat ze in het bezit van Ring zijn. Bij het eerste gebruik van de deurbelcamera genereert die een nieuw sleutelpaar. De publieke sleutel voor de deurbel kan met de apparaten worden gedeeld waarop de beelden worden bekeken en worden alleen uitgewisseld via een directe verbinding op een vertrouwd netwerk.

Daarnaast zal de eerste smartphone of tablet die verbinding met de deurbel maakt een sleutelpaar genereren en diens publieke sleutel via hetzelfde vertrouwde netwerk naar de deurbel versturen. Wanneer opsporingsdiensten de beelden willen opvragen zullen ze dit direct aan de eigenaar moeten vragen, aangezien Ring alleen toegang tot versleuteld beeldmateriaal heeft.

"Dit houdt in dat Ring opsporingsdiensten niet langer een nationaal video- en audiosurveillancesysteem kan bieden, aangezien beelden op individuele basis moeten worden opgevraagd en aangeleverd", zegt Bill Budington van de EFF. Ring heeft met honderden Amerikaanse politiekorpsen overeenkomsten om ze te helpen bij het opvragen van deurbelbeelden. Volgens Budington is de implementatie van een dergelijke encryptiemaatregel goed te doen, aangezien het eerder door onder andere de versleutelde chat-app Signal is gedaan.

Vanwege de samenwerking met politiekorpsen en -diensten heeft Ring geen plannen om end-to-end encryptie door te voeren, zo stelt de EFF. Budington hoopt dan ook dat er een concurrent van Ring de uitdaging oppakt en de belangen van gebruikers voorop stelt.