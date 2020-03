Schots bedrijf krijgt boete voor 193 miljoen spamtelefoontjes

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft een Schots bedrijf dat mensen via meer dan 193 miljoen spamtelefoontjes lastig viel veroordeeld tot een boete van omgerekend 576.000 euro. Het is de maximale boete die de ICO voor het overtreden van de Britse Privacy and Electronic Communications wetgeving kan opleggen.

Het bedrijf maakte gebruik van geautomatiseerde systemen om van 2013 tot eind 2018 op grote schaal mensen te bellen. Die kregen vooraf opgenomen boodschappen te horen waarin allerlei diensten en producten werden aangeboden, waaronder schuldenbeheer. Mensen die meer over de aangeboden diensten wilden weten werden als "leads" aan andere bedrijven doorverkocht.

Volgens de ICO brachten sommige van de telefoongesprekken de veiligheid van mensen in gevaar, doordat een spoorcontrolecentrum werd gebeld. Hierdoor raakten alle lijnen in gesprek en kregen bestuurders en voetgangers die wilden weten of het veilig was om een onbemande spoorwegovergang over te steken geen gehoor. Daarnaast maakte het bedrijf gebruik van gespoofte telefoonnummers, zodat mensen niet wisten wie er belde. Verder had het bedrijf geen toestemming om de personen in kwestie te bellen en bood het geen opt-out. Meer dan drieduizenden mensen klaagden bij de ICO over de telefoontjes.