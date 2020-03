Dekker: illegale handel in persoonsgegevens zeer kwalijk

De illegale handel in persoonsgegevens is een zeer kwalijke zaak, zo stelt minister Dekker voor Rechtsbescherming. Voor de aanpak van dergelijke overtredingen kijkt de minister naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat blijkt uit antwoorden van Dekker op Kamervragen van GroenLinks.

GroenLinks-Kamerlid Buitenweg had om opheldering gevraagd naar aanleiding van onderzoek van de Noorse consumentenbond Forbrukerradet naar tien populaire apps, waaronder Tinder en OkCupid. Alle apps verzamelen gebruikersgegevens en spelen deze door aan meer dan 135 (commerciële) partijen. Dat doen ze zonder dat ze de gebruikers hier (goed) over informeren of zonder hen om toestemming vragen", aldus de Nederlandse Consumentenbond.

Buitenweg vroeg de minister of hij het ermee eens is dat de groeiende handel in persoonsgegevens een risico vormt door individuen kwetsbaar te maken voor manipulatie en discriminatie. "Het illegaal verhandelen en verkopen van persoonsgegevens vind ik een zeer kwalijke zaak. Deze handel draait om het creëren van gedetailleerde profielen van individuen door hun gedrag te monitoren. Wanneer er gedetailleerde profielen worden samengesteld die terug te voeren zijn op specifieke individuen kan er een vergroot risico op discriminatie en manipulatie ontstaan", antwoordt Dekker.

De minister is dan ook blij dat de Autoriteit Persoonsgegevens datahandel als één van de drie focusgebieden voor de komende jaren heeft aangemerkt. Verder voegt Dekker toe dat de De AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) voldoende handvatten bieden om onrechtmatige handel in persoonsgegevens te bestrijden en het aan de Autoriteit Persoonsgegevens is om te bepalen of er inderdaad sprake van een overtreding is.

Dekker stelt dat de Autoriteit Persoonsgegevens inmiddels verschillende onderzoeken naar de handel in persoonsgegevens heeft lopen. Deze onderzoeken kunnen mogelijk tot handhaving leiden. "Gelet op een effectieve uitoefening van de toezichtstaken van de AP kan ik u geen concretere informatie geven over de hoeveelheid onderzoeken of handhavingstrajecten", laat de minister afsluitend weten.