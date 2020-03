PI: Facebook verstrekt gebruikers geen volledig dataoverzicht

Facebook biedt gebruikers een tool waarmee ze kunnen downloaden en zien wat de sociale netwerksite over hen weet, maar deze oplossing is niet volledig, zo stelt Privacy International. De privacyorganisatie baseert zich op eigen onderzoek. Via de optie "Je gegevens downloaden" kunnen Facebookgebruikers onder andere zien welke adverteerders zich met welke advertenties op hen hebben gericht en onder welke omstandigheden.

"We ontdekten dat de aangeboden informatie onnauwkeurig is. Anders gezegd, deze tool is niet wat Facebook beweert. De lijst met adverteerders is onvolledig en verandert in de loop der tijd", aldus Cody Doherty van Privacy International. Daarnaast is de wel verstrekte informatie zeer beperkt. Er staat alleen een naam van de adverteerder, maar geen contactgegevens. Daardoor kunnen gebruikers volgens Privacy International niet hun rechten uitoefenen.

Adverteerders kunnen met persoonlijke data van internetgebruikers hen op Facebook benaderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een e-mailadres, telefoonnummer of Facebook-ID. De adverteerder uploadt deze informatie zodat hij de Facebookgebruiker gerichte advertentie kan tonen. Facebook moet aan gebruikers laten weten hoe ze door adverteerders worden benaderd. Zo kunnen gebruikers zien of de adverteerder in kwestie wel een juridische basis heeft voor het verwerken van deze gegevens.

De Facebooktool is echter ondoorzichtig voor gebruikers, aldus Privacy International. Die kunnen zo niet goed zien en controleren hoe hun gegevens worden gebruikt op het platform. Zo kunnen gebruikers niet achterhalen welke bedrijven informatie over hen naar Facebook hebben geüpload om gerichte advertenties te tonen. "Het gebrek aan informatie en de moeilijkheden bij het uitoefenen van rechten versterkt een ondoorzichtige omgeving waar mensen niet weten hoe hun data wordt verzameld, gedeeld en gebruikt om te profileren en hen met gerichte advertenties te bestoken", stelt Doherty.

Volgens Privacy International moet Facebook ervoor zorgen dat de tools die het gebruikers aanbiedt nauwkeurig en effectief zijn en is de huidige situatie onacceptabel.