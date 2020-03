Datalekzoekmachine Have I Been Pwned wordt niet verkocht

Beveiligingsonderzoeker Troy Hunt, bedenker van de datalekzoekmachine Have I Been Pwned, zoekt niet langer naar een overnamekandidaat. De zoekmachine zal namelijk niet worden verkocht, zo heeft Hunt vandaag in een blogposting bekendgemaakt.

Internetgebruikers kunnen hun e-mailadres op de website invoeren en krijgen vervolgens te zien of die ooit onderdeel van een datalek is geweest. Inmiddels bevat Have I Been Pwned meer dan 9,5 miljard gecompromitteerde accounts, afkomstig van meer dan 430 websites. Hunt beheert de dienst in zijn eentje, maar dat was volgens de Australiër niet langer houdbaar, zo liet hij vorig jaar juni weten. Zo zat hij begin vorig jaar naar eigen zeggen dicht tegen een burn-out aan. Hij startte daarom een zoektocht naar een overnamekandidaat.

Hunt had verschillende voorkeurspartijen en werkte samen met KPMG om te kijken welke organisaties in aanmerking voor het overnemen van Have I Been Pwned zouden komen. Na een proces van elf maanden, waarbij Hunt maanden met één partij overlegde waarvan hij dacht dat die de datalekzoekmachine zou overnemen, liepen de onderhandelingen op niets uit. "Onverwachte veranderingen aan hun businessmodel maakte de deal onhaalbaar", laat Hunt weten.

De onderzoeker had in totaal gesprekken met 141 bedrijven die in Have I Been Pwned geïnteresseerd waren. Uit deze groep werden 43 partijen gekozen die aan de door Hunt gestelde eisen voldeden. Ook met deze bedrijven voerden Hunt en KPMG gesprekken. Vervolgens konden deze partijen een niet-bindend bod doen. Dit leidde uiteindelijk tot één partij die als bieder exclusiviteit kreeg. Wie deze partij is mag Hunt niet zeggen.

Vanuit het niets veranderde het businessmodel van deze partij, waarop Hunt en het bedrijf besloten om van de overname af te zien. Hunt merkt op dat het een zeer intensief proces was en hij enige tijd nodig zal hebben om te herstellen. Daarnaast merkt hij op dat het gehele proces hem heeft laten zien dat hij meer mankracht nodig heeft. "Ik kan niet de enige zijn die voor alles verantwoordelijk is", aldus de onderzoeker, die binnenkort nieuwe plannen voor Have I Been Pwned bekend zal maken.