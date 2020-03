D66 wil opheldering over privacy bij connected auto's

D66 heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur om opheldering gevraagd over de privacy bij connected auto's. De Autoriteit Persoonsgegevens kwam gisteren met privacytips voor eigenaren van zogeheten "connected cars", auto's die met internet verbonden zijn.

Dergelijke voertuigen verwerken vaak allerlei persoonsgegevens zonder dat eigenaren hier erg in hebben. D66-Kamerleden Schonis en Verhoeven willen nu van Van Nieuwenhuizen weten hoe effectief de AVG bij autofabrikanten wordt gehandhaafd en op welke manier de Nederlandse overheid toeziet op een zorgvuldige behandeling van de privacygegevens van bestuurders door de fabrikanten.

"Deelt u de mening dat data enkel gedeeld mogen worden na nadrukkelijke toestemming van de gebruiker en niet zoals bij Tesla, middels een afmelding achteraf? Zo nee, waarom niet?", vragen Schonis en Verhoeven verder. De minister moet ook duidelijk maken of ze vindt dat eigenaren van auto’s op elk moment moeten kunnen beslissen of zij data wel of niet willen delen en of ze bereid is hierover in gesprek te gaan met autofabrikanten.

De D66-Kamerleden vragen Van Nieuwenhuizen ook om advies: "Wat adviseert u autobestuurders bij de aankoop van een auto? Begrijpt u dat de Consumentenbond inmiddels haar leden waarschuwt voor de gevolgen van het delen van data aan autoproducenten?" Afsluitend moet de minister laten weten of het klopt dat dealers bonussen krijgen om klanten over te halen om data te delen en wat hieraan gedaan kan worden. Van Nieuwenhuizen heeft drie weken de tijd om de Kamervragen te beantwoorden.