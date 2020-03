Let's Encrypt trekt 3 miljoen certificaten in wegens softwarebug

Certificaatautoriteit Let's Encrypt gaat morgen vanwege een fout bij het uitgeven van TLS-certificaten meer dan 3 miljoen certificaten intrekken. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De software van Let's Encrypt bevatte een fout bij het controleren van Certification Authority Authorization (CAA) records.

In deze records staat welke certificaatautoriteit een certificaat voor een domein mag uitgeven. Op deze manier kan de domeineigenaar aangeven van welke certificaatautoriteit of autoriteiten hij voor zijn domein gebruik wil maken. Wanneer er geen CAA-record aanwezig is kan elke certificaatautoriteit voor het domein een certificaat uitgeven.

De software van Let's Encrypt controleert eventueel aanwezige CAA-records en kan die in sommige gevallen net voor de uitgifte van het certificaat voor een tweede keer controleren. Een bug zorgde ervoor dat als de software meerdere domeinen moest controleren, één domein meerdere keren werd gecontroleerd en de andere domeinen niet.

De bug werd op 29 februari van dit jaar ontdekt. Twee minuten na de ontdekking werd de uitgifte van certificaten gestopt. Twee uur later was er een oplossing uitgerold en konden er weer certificaten worden uitgegeven. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de bug vermoedelijk op 25 juli 2019 is geïntroduceerd. Als gevolg worden morgen 3 miljoen certificaten ingetrokken, waarvan ongeveer 1 miljoen dubbele van andere getroffen certificaten, die dezelfde set domeinnamen beslaan.

Vanwege de manier waarop de bug zich kon voordoen zijn voornamelijk certificaten getroffen die vaak opnieuw werden uitgegeven, wat verklaart waarom zoveel getroffen certificaten dubbele zijn. Gedupeerde gebruikers van wie Let's Encrypt een e-mailadres heeft zijn door de certificaatautoriteit ingelicht.