Politie pakt 21-jarige Hagenaar op voor computervredebreuk

De politie heeft gisteren een 21-jarige man uit Den-Haag opgepakt die wordt verdacht van computervredebreuk, oplichting en witwassen. De man zou volgens de politie in de zomer van 2018 hebben ingebroken op een e-mailaccount. Vanuit dit account werd een factuur onderschept.

Vervolgens zou de verdachte een e-mail hebben verstuurd dat het rekeningnummer was gewijzigd en het te betalen bedrag naar een ander rekeningnummer moest worden overgemaakt. De betalende partij maakte tienduizenden euro's naar deze rekening over. Het geld werd vervolgens opgenomen en gebruikt om luxe goederen aan te schaffen. Na de aanhouding van de verdachte werden op twee locaties doorzoekingen verricht en gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek loop nog en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.