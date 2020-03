Britse overheid geef tips voor beveiligen camera's en babymonitors

Wie thuis een ip-camera of babymonitor heeft staan doet er verstandig aan om het wachtwoord te wijzigen, UPnP uit te schakelen, de laatste updates te installeren en het via internet meekijken uit te schakelen. Dat adviseert het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) in een beveiligingsadvies voor individuen en gezinnen.

Een probleem met veel beveiligingscamera's en babymonitors is dat ze van een standaardwachtwoord zijn voorzien en standaard staan ingesteld om gebruikers vanaf het internet te laten meekijken. De standaardwachtwoorden zijn vaak bekend of eenvoudig te vinden, waardoor ook aanvallers toegang tot de camera's kunnen krijgen en beelden van iemands woning of omgeving kunnen bekijken. Via een aantal stappen is het echter mogelijk om camera's te beveiligen, aldus het NCSC.

Zo wordt aangeraden om eventueel aanwezige standaardwachtwoorden in een passphrase van drie woorden te wijzigen. Tevens moeten firmware-updates tijdig worden geïnstalleerd. Wanneer gebruikers geen gebruik van "remote viewing" via het internet maken, adviseert het NCSC om deze optie uit te schakelen. Afsluitend geeft de Britse overheidsinstantie de tip om UPnP en port forwarding op de router uit te zetten, aangezien deze technologieën het voor aanvallers mogelijk maken camera's en andere met de router verbonden apparaten via het internet te benaderen.