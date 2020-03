Belgische Arteveldehogeschool via e-mail besmet met malware

De Belgische Arteveldehogeschool is via e-mail besmet geraakt met malware, waarna de aanvallers probeerden om ransomware te verspreiden. Dat heeft de hogeschool, die zo'n 14.000 studenten en 1300 medewerkers telt, tegenover VRT NWS laten weten.

"We werden al maandenlang belaagd door phishingmails. Maar nu is er dus voor het eerst iemand in de val gelopen", zegt digitaal directeur van de hogeschool Bert Callens. Nadat het eerste systeem besmet was geraakt probeerden de aanvallers toegang tot accounts met meer rechten te krijgen. "Ons 20-koppige ict-team probeert dat te voorkomen, onder meer door proactief wachtwoorden te wijzigen. En het lijkt te lukken, want het aantal activiteiten uit het kamp van de criminelen daalt. Het einde van de strijd is in zicht", merkt Callens op.

Volgens de digitaal directeur heeft de hogeschool de situatie onder controle. "Het ziet ernaar uit dat we niet gegijzeld zullen worden. Maar we moeten waakzaam blijven. Wie weet proberen die cybercriminelen het morgen of volgende week opnieuw."