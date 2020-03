Politie waarschuwt voor scannen van qr-codes van onbekenden

De politie waarschuwt burgers om geen qr-codes van onbekenden te scannen. In korte tijd zijn op deze manier meerdere tieners voor duizenden euro's bestolen. De slachtoffers zijn 16, 17 en 18 jaar en werden allen in Zeeland opgelicht. De misdrijven vonden afgelopen januari en februari plaats.

Op 23 februari werd een 17-jarig slachtoffer op het station in Middelburg door twee onbekende jongemannen aangesproken. Zij vroegen of hij enkele euro's voor een treinkaartje wilde wisselen door het geld naar hun rekening over te maken. Hiervoor moest er een qr-code worden gescand, wat de jongen deed. De transactie leek niet te lukken, aangezien er geen geld van zijn bankrekening werd afgeschreven. Twee dagen later bleek er echter duizend euro van zijn bankrekening te zijn afgeschreven.

Hetzelfde overkwam een 16-jarige jongen uit Goes die bij een bushalte werd benaderd. Bij hem werd er ruim 1500 euro van de rekening gehaald. Een ander slachtoffer werd ook in Goes opgelicht. Het ging om een 18-jarige man die door twee mannen werd gevraagd om geld te wisselen, waarbij hij een qr-code moest scannen. Twee uur later ontdekte het slachtoffer dat er 450 euro van zijn bankrekening was gestolen.

Het vierde slachtoffer is een 18-jarige jongeman uit Breda die bij het station in Middelburg door twee jongemannen werd aangesproken. Ze wilden een klein geldbedrag wisselen en gaven hem enkele euro's. Hierna vroegen ze de man om hetzelfde geldbedrag aan één van hen over te maken door een qr-code te scannen. De transactie leek te zijn mislukt, waarop het slachtoffer het ontvangen geldbedrag teruggaf. Twee dagen later was er tweehonderd euro van zijn rekening gehaald.

"De overeenkomst bij deze oplichtingszaken is dat onbekenden met smoesjes een qr-code met de telefoons van de slachtoffers scannen. Later blijkt dat de oplichters de volledige toegangen kregen tot de bankrekeningen van de slachtoffers, zowel betaal- als spaarrekeningen", aldus de politie, die waarschuwt om nooit qr-codes van onbekenden te scannen.

Bij fraude met qr-codes proberen criminelen ING-klanten een qr-code te laten scannen, waardoor de telefoon van de crimineel aan de rekening van het slachtoffer wordt toegevoegd. Vervolgens kan de crimineel geld van de rekening halen. Eerder liet ING nog weten dat gebruikers zelf op akkoord klikken voor het toevoegen van het tweede toestel.