Recordaantal van 12.000 Belgen opgelicht via phishing in 2019

Een recordaantal van ruim 12.000 Belgen is vorig jaar opgelicht via phishing, waarbij criminelen toegang tot bankrekeningen wisten te krijgen en miljoenen euro's konden stelen. Het ging in totaal om 12.400 slachtoffers, wat neerkomt op 34 slachtoffers per dag.

In 2018 wisten criminelen via phishing nog 9700 slachtoffers te maken, zo meldt Febelfin, de overkoepelende organisatie van Belgische banken vandaag. Ondanks de sterke toename van het aantal slachtoffers kende het schadebedrag een lichte daling. Slachtoffers werden vorig jaar voor 7,5 miljoen euro bestolen, wat neerkomt op gemiddeld zo'n 600 euro per slachtoffer. Een jaar eerder ging het nog om een bedrag van 8 miljoen euro, waarbij slachtoffers gemiddeld 820 euro verloren.

"Dat heeft wellicht te maken met verbeterde fraudedetectiesystemen bij de banken en mogelijk een hogere alertheid bij consumenten als het over grotere bedragen gaat, maar de strijd is zeker nog niet gestreden", stelt Febelfin. "Het aantal fraudegevallen en de ontvreemde bedragen blijven onaanvaardbaar hoog, terwijl het in principe mogelijk is om phishing te vermijden."