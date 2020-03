Virgin Media lekt gegevens 900.000 klanten via configuratiefout

De Britse telecomprovider Virgin Media heeft door een verkeerd geconfigureerde database de gegevens van 900.000 klanten gelekt. De database werd gebruikt voor het beheer van de gegevens van voormalige en huidige klanten in relatie tot bepaalde marketingactiviteiten.

Het ging om namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, technische en productinformatie, waaronder verzoeken die klanten via webformulieren hadden verstuurd. In bepaalde gevallen ging het ook om geboortedatums. Volgens Virgin Media kon het datalek ontstaan door een configuratiefout met de database, waardoor die zonder toestemming door een derde partij is benaderd.

De telecomprovider gaat alle getroffen klanten waarschuwen en heeft het datalek bij de Britse privacytoezichthouder ICO gemeld. "Het beschermen van de gegevens van onze klanten is een topprioriteit en we bieden dan ook onze excuses aan", aldus ceo Lutz Schuler.