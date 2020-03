"Miljard Androidtoestellen ontvangen geen updates meer"

Ongeveer een miljard Androidtoestellen ontvangen geen beveiligingsupdates meer, waardoor gebruikers van deze apparaten risico lopen. Daarvoor waarschuwt de Britse consumentenvereniging Which? De organisatie baseert zich op cijfers van Google van vorig jaar mei waaruit blijkt dat 42 procent van de Androidtoestellen op Android 6.0 Marshmallow (2015) of ouder draait. Deze versies ontvangen zo goed als zeker geen beveiligingsupdates meer.

De afgelopen jaren zijn er honderden kwetsbaarheden in Android gevonden en verschillende malware-exemplaren maken hier gebruik van om bijvoorbeeld rootrechten te krijgen. Which? adviseert gebruikers om hun Androidtoestel te updaten. Wanneer dit niet mogelijk is moeten gebruikers beseffen dat ze een groter risico lopen, met name als ze nog van Android 4 of ouder gebruikmaken. 10,7 procent van alle Androidtoestellen draaide vorig jaar mei nog op Android 4.4 of ouder.

In dezelfde maand maakte Google bekend dat Android op 2,5 miljard toestellen actief is. Wanneer het updaten naar een nieuwere versie niet mogelijk is krijgen gebruikers het advies om zeer voorzichtig te zijn met het downloaden van apps en openen van linkjes in e-mail- of sms-berichten. Verder wordt aangeraden om back-ups van aanwezige data te maken, mocht er iets misgaan met het toestel.

"Het is zeer zorgwekkend dat prijzige Androidtoestellen zo'n korte levensduur hebben voordat ze geen beveiligingsupdates meer ontvangen, waardoor miljoenen gebruikers risico lopen. Google en telefoonfabrikanten moeten duidelijk zijn over beveiligingsupdates, met heldere informatie over hoe lang ze worden uitgegeven en wat klanten moeten doen als de ondersteuning stopt", zegt Kate Bevan van Which? tegenover de BBC. Ze vindt ook dat de overheid wetgeving moet doorvoeren die fabrikanten verplicht om transparanter over beveiligingsupdates te zijn.