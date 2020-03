Minister VS: techbedrijven moeten stilstaan bij gevolgen encryptie

Techbedrijven moeten stilstaan bij de gevolgen van encryptie of uit zichzelf verdwijnende berichten, zo stelt de Amerikaanse minister van Justitie William Barr. Barr deed zijn uitspraak tijdens de lancering van een verzameling vrijwillige principes om kindermisbruik op internet tegen te gaan.

De principes, die zijn opgesteld door overheidsinstanties en techbedrijven, moeten een framework opleveren voor het bestrijden van kinderpornografie en het tegengaan van kindermisbruik. Het gaat dan om het aanpakken van online grooming en live streams, voorkomen dat kindermisbruikmateriaal is te vinden, het toepassen van een gespecialiseerde aanpak voor kinderen en het samenwerken en reageren op nieuwe dreigingen.

Facebook, Google, Microsoft, Roblox, Snap en Twitter hebben aangegeven de regels te zullen gaan volgen. De maatregelen moeten kinderen op de platformen van deze techbedrijven beschermen. Naast de Verenigde Staten hebben ook Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk zich achter de regels geschaard.

"Geen enkel kind zou ooit het slachtoffer van kindermisbruik moeten worden. Helaas hebben technologische veranderingen van de afgelopen decennia de omvang en schade van deze misdrijven vergroot", aldus Barr, die opmerkte dat kindermisbruikers via nagenoeg onbreekbare encryptie met elkaar communiceren. "Hoewel technologie een deel van het probleem is, is het ook een deel van de oplossing", ging de justitieminister verder.

Volgens Barr is het belangrijk dat bestuurders en medewerkers van techbedrijven zichzelf verschillende vragen stellen. Waaronder de vraag of uit zichzelf verdwijnende berichten of bepaalde encryptietools wel voor een goede balans zorgen tussen privacy en het creëren van schuilplaatsen voor misbruik. "De vrijwillige principes zijn een belangrijke eerste stap, maar we kunnen en moeten meer doen", aldus Barr, die hoopt dat meer techbedrijven zich zullen aansluiten.