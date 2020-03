Poolse school krijgt AVG-boete voor verwerken vingerafdrukken leerlingen

Een Poolse school heeft een AVG-boete van omgerekend 4700 euro gekregen voor het verwerken van de vingerafdrukken van bijna zevenhonderd leerlingen. Dat heeft de Poolse privacytoezichthouder UODO in een persbericht bekendgemaakt. De school gebruikte bij de ingang van de schoolkantine een biometrische vingerafdruklezer om te controleren of leerlingen wel voor hun schoollunch hadden betaald.

Het systeem was al sinds 1 april 2015 in gebruik en de school had schriftelijke toestemming van ouders gevraagd. Volgens de Poolse privacytoezichthouder had de school geen wettelijke grondslag voor het verwerken van de vingerafdrukken, aangezien het ook op een andere manier had kunnen controleren of studenten in aanmerking voor een lunch komen. Zo gebruikte de school naast het vingerafdruksysteem ook een elektronische kaart waarmee leerlingen zich konden identificeren.

Vier leerlingen maakten gebruik van dit alternatieve systeem. Deze leerlingen moesten leerlingen die zich biometrisch lieten controleren voorgaan. Dergelijke regels zorgen volgens de toezichthouder voor een ongelijke behandeling, omdat het leerlingen met biometrische identificatie voortrekt. Daarnaast was het gebruik van het vingerafdruksysteem disproportioneel, aldus de UODO. Naast het betalen van de boete voor het overtreden van de AVG moet de school ook alle verzamelde biometrische data verwijderen en stoppen met het gebruik van het systeem.