Brave voorziet browser van extra fingerprint-bescherming

De ontwikkelaars van Brave hebben een nieuwe privacymaatregel aan de browser toegevoegd die gebruikers tegen fingerprinting moet beschermen. Via fingerprinting wordt er informatie over de systeemconfiguratie van internetgebruikers verzameld om ze zo op het internet te volgen.

Doordat systemen van elkaar verschillen is het mogelijk om zo een unieke fingerprint op te stellen en gebruikers ook zonder ip-adres of cookies te volgen. Op dit moment beschikt Brave al over bescherming tegen fingerprinting. Het gaat dan om fingerprinting via WebGL, Canvas, SVG, WebRTC en AudioContext. Volgens de ontwikkelaars is het echter lastig om fingerprinting tegen te gaan, omdat er allerlei waardes zijn waar een tracker naar kan kijken.

Zo gebruikt het populaire fingerprintingscript fingerprint2.js tientallen datapunten om de fingerprint van de browser te berekenen. Het verwijderen van deze datapunten op een manier dat websites blijven werken is volgens de Brave-ontwikkelaars nagenoeg onmogelijk. De ontwikkelaars hebben naar eigen zeggen daarom een nieuwe methode ontwikkeld om fingerprinting tegen te gaan die verschilt van andere browsers.

Alle fingerprintwaarden waar trackers naar kijken worden continu door Brave veranderd. Voor elke website en bij elke browsingsessie ziet de browser er daardoor uniek uit, zo stellen de ontwikkelaars. Hierdoor zou het niet mogelijk moeten zijn om gebruikers op basis van alleen hun fingerprint op internet te volgen. Deze aanpak verschilt van andere browsers, zoals Tor Browser, die de fingerprint van alle gebruikers hetzelfde laten zijn. De feature is nu in een vroege testversie van Brave te testen.