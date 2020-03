Australië klaagt Facebook aan voor Cambridge Analytica-schandaal

De Australische privacytoezichthouder heeft Facebook aangeklaagd voor het Cambridge Analytica-schandaal. Volgens de Information Commissioner heeft de sociale netwerksite op ernstige wijze en herhaaldelijk de Australische privacywetgeving overtreden.

Persoonlijke informatie die Facebookgebruikers via de quiz-app "This is your digital life" verstrekten werd voor andere doeleinden gebruikt dan aangegeven, wat een overtreding van de Australische privacywetgeving is. De app verzamelde niet alleen gegevens van de 270.000 mensen die van de app gebruikmaakten, maar ook van al hun vrienden.

Zodoende kreeg Cambridge Analytica de data van 87 miljoen mensen in handen zonder dat die hiervan wisten of hier toestemming voor hadden gegeven. Het ging onder andere om ruim 300.000 Australiërs. De data werd vervolgens voor politieke profileringsdoeleinden ingezet en gedeeld met derde partijen. "Facebooks standaardinstellingen faciliteerden het vrijgeven van persoonlijke informatie, waaronder gevoelige gegevens, ten koste van privacy", aldus de toezichthouder.

"We claimen dat door deze acties de persoonlijke data van zo'n 311.000 Australische Facebookgebruikers is blootgesteld om te worden verkocht en gebruikt voor politieke profilering, ver buiten de verwachting van gebruikers", merkt de Information Commissioner verder op. De toezichthouder houdt er rekening mee dat Facebook op structurele wijze zich niet aan de Australische privacywetgeving heeft gehouden.

Voor elke overtreding kan de rechter een boete van omgerekend 980.000 euro opleggen. Gezien 311.000 Australische Facebookgebruikers zijn gedupeerd zou het totale bedrag op maximaal 300 miljard euro kunnen uitkomen, meldt persbureau Reuters.