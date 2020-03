Chinees bedrijf claimt gezichtsherkenning van maskerdragers

Een Chinees bedrijf claimt dat het gezichtsherkenningstechnologie heeft ontwikkeld die ook mensen met een masker kan identificeren. De technologie van Hanwang Technology maakt gebruik van een database met de gezichten van 6 miljoen mensen zonder masker en een kleinere database van maskerdragers.

De vice-president van het bedrijf, Huang Lei, laat tegenover persbureau Reuters weten dat het systeem personen in een groep tot dertig mensen binnen seconden kan identificeren. Het systeem zou bij maskerdragers een nauwkeurigheid van 95 procent halen, tegenover 99,5 procent bij personen zonder masker. Het systeem kan ook op een temperatuursensor worden aangesloten, zodat het kan zien of mensen een verhoogde temperatuur hebben.

China maakt op grote schaal gebruik van gezichtsherkenningstechnologie, maar dergelijke systemen zouden moeite hebben met het identificeren van mensen met een masker of zonnebril. Onder andere het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid is klant van Hanwang Technology, dat de eigen database met die van het techbedrijf vergelijkt om mensen te kunnen identificeren en volgen. Daarnaast zou ook de politie van Peking met de technologie werken en wordt die naar verwachting binnenkort in twintig Chinese provincies uitgerold.

Huang verwacht dat de vraag naar het nieuwe gezichtsherkenningssysteem zal toenemen, nu steeds meer mensen vanwege het coronavirus een masker dragen. "Niet alleen de Chinese bevolking heeft er baat bij, maar wanneer de technologie globaal wordt toegepast kan het de hele wereld helpen", aldus de vice-president.