Antivirusbedrijf Panda Security overgenomen door WatchGuard

Het Spaanse antivirusbedrijf Panda Security is overgenomen door het Amerikaanse securitybedrijf WatchGuard, zo is vandaag bekendgemaakt. Panda Security werd in 1990 opgericht. WatchGuard zal de producten en oplossingen van het antivirusbedrijf onder de eigen klanten gaan aanbieden.

Uiteindelijk wil de netwerkbeveiliger de technologie van Panda Security in de eigen producten gaan integreren. Panda was eens één van de grootste antivirusbedrijven, maar behoort volgens cijfers van Opswat niet meer tot de grotere spelers. Met vijfhonderd medewerkers is het wel één van de grootste techbedrijven van Spanje. Hoeveel WatchGuard voor het antivirusbedrijf heeft betaald is niet bekendgemaakt. Bronnen laten aan de Spaanse krant El Pais weten dat de virusbestrijder voor 250 miljoen euro te koop stond. In 2018 had het antivirusbedrijf een omzet van 60 miljoen euro.