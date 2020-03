Verdachte grootschalige internetoplichting vrijgesproken

Een 71-jarige man die werd verdacht van grootschalige, internationale internetoplichting is door de rechtbank Limburg vrijgesproken. Er zijn volgens de rechter onvoldoende bewijzen dat de man zich aan de oplichting schuldig heeft gemaakt.

Van augustus tot oktober 2017 bestelden 49 personen in binnen- en buitenland spullen via verschillende websites en betaalden daarvoor. Het ging om een bedrag van zo'n 37.000 euro in totaal. De goederen werden echter nooit geleverd. De verdachte is oprichter en eigenaar van de bedrijven die gebruikt zijn voor het starten van de verschillende websites. De slachtoffers maakten het geld ook over naar de rekeningen van deze bedrijven.

De inloggegevens voor de bankrekeningen heeft de man naar eigen zeggen aan iemand anders gegeven. Ook ontkent hij betrokkenheid bij de internetoplichting. "De verdachte zat krap bij kas en zou voor hand-en-spandiensten een maandelijkse vergoeding ontvangen. Waar die hand- en spandiensten uit zouden bestaan, is de rechtbank niet duidelijk geworden", zo staat in het vonnis vermeld, wat doet suggereren dat het hier mogelijk om een stroman ging.

Uit het onderzoek dat naar de oplichting werd ingesteld bleek dat de verdachte niet verantwoordelijk was voor het maken van de websites, accepteren van de bestellingen, het ontvangen van de betalingen en het wegsluizen van het geld naar het buitenland. Ook blijkt niet dat de verdachte samenwerkte met anderen die daar wel bij betrokken zijn. Technische gegevens over de websites en het internetgebruik van de verdachte zijn daarnaast niet meer beschikbaar.

"Omdat er geen bewijs is dat de verdachte betrokken is bij deze oplichtingen via internet, spreekt de rechtbank hem vrij. De rechtbank beseft dat deze uitkomst van de zaak zuur is voor de slachtoffers. Een andere beslissing alleen om die reden laat de wet niet toe", aldus de rechtbank.