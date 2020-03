DNB: 97 procent winkels accepteert contant geld

Dit is een aanzienlijk rooskleuriger beeld dan ik zie, aangezien bijvoorbeeld nogal veel supermarkten wel contant "accepteren" maar alleen als je in die ene extra lange rij helemaal aan het eind gaat staan, waar de langzaamste kassiere mag zitten die is uitgezocht op niet kunnen tellen. De rest is "slechts vir pinners".



Dat soort truukerij waren ze al goed in, door bijvoorbeeld extra goedkope meuk in extra onaantrekkelijke "koop-me-niet" verpakking onderaan het schap te hebben zodat ze kunnen claimen echt het goedkoopste product uit die categorie aan te bieden, maar dat ze liever hebben dat je iets duurders meeneemt dat is heel erg duidelijk. Zo ook met contant: Ze zullen zeggen dat ze het accepteren, maar ondertussen...



Ik denk dat wij als betalende burger die keuze moeten maken, en luid en duidelijk laten merken dat we niet alleen contant betalen maar ook dat soort apartzetterij niet accepteren. Dus, schone taak voor iedereen die naar de supermarkt gaat. Betaal contant en accepteer geen aparte kassas.