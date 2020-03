FBI wil infrastructuur van cybercriminelen "verwoesten"

Cybercrime is inmiddels zo wijdverbreid dat het niet meer te doen is om cybercriminelen één voor één aan te pakken. In plaats daarvan moet hun infrastructuur worden "verwoest", zo stelde FBI-directeur Christopher Wray tijdens een cybersecurityconferentie aan het Boston College.

Volgens Wray is het belangrijk dat er in de strijd tegen cybercrime op allerlei niveaus wordt samengewerkt. "Omdat we deze dreiging niet één voor één kunnen bestrijden: één crimineel per keer, één syndicaat per keer, één getroffen bedrijf per keer. We moeten de cyberdreiging ook in zijn geheel aanpakken", aldus de FBI-directeur.

Wray merkte op dat de aard van de cyberdreiging de afgelopen jaren niet veel is veranderd, maar wel de omvang en de impact. Ook zijn "de spelers" gevaarlijker geworden. De aanpak moet dan ook worden aangepast. "Zodra we één cybercrimineel vinden en stoppen verschijnt er een ander. Met dreigingen zoals ceo-fraude en ransomware kiezen we voor een zakelijke aanpak. We willen de cybercriminelen niet alleen op afstand houden, we willen hun infrastructuur verwoesten", liet Wray weten.

De FBI-directeur benadrukte ook het belang om cybercriminelen aan te klagen, zelfs wanneer die zich in landen bevinden die geen mensen aan de Verenigde Staten uitleveren. Eind 2018 klaagden de Amerikaanse autoriteiten twee Iraniërs aan voor betrokkenheid bij de beruchte SamSam-ransomware. Sinds de aanklacht heeft de FBI geen activiteiten meer van de SamSam-ransomware gezien.

"Er zijn mensen die bijvoorbeeld zeggen dat je nooit criminelen in China, Rusland of Iran te pakken krijgt. Daarop zeg ik dat ze niet zo zeker moeten zijn. Misschien niet vandaag, maar op een dag maken ze een fout en dan zullen wij er zijn. Wij gaan nergens naar toe. De FBI heeft een ver bereik en een nog langer geheugen", stelde Wray.