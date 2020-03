'Adblock- en vpn-apps verzamelen in het geheim gebruikersdata'

Verschillende populaire adblock- en vpn-apps hebben in het geheim gegevens van miljoenen mensen verzameld, zo claimt BuzzFeed News op basis van eigen onderzoek. Het gaat om Free and Unlimited VPN, Luna VPN, Mobile Data, en Adblock Focus die in de Google Play Store zijn en waren te vinden.

Van Adblock Focus was ook een iOS-versie in de Apple App Store beschikbaar, terwijl Luna VPN daar nog steeds is te downloaden. Zodra de apps geïnstalleerd zijn krijgen gebruikers de vraag om een rootcertificaat te installeren. Vanwege het beveiligingsrisico voor gebruikers beperken Apple en Google rootcertificaatrechten. De apps omzeilen deze beperkingen door gebruikers via een externe website een certificaat te laten installeren. Met het certificaat is het mogelijk om verkeer van en naar de telefoon te inspecteren.

De apps blijken van het analyticsbedrijf Sensor Tower te zijn. Gebruikers wordt echter niet verteld dat hun data naar dit bedrijf gaat. Het bedrijf laat BuzzFeed News weten dat het alleen geanonimiseerde gebruiks- en analyticsdata verzamelt, die vervolgens in de eigen producten wordt verwerkt. Het inlichtingenplatform van Sensor Tower wordt door ontwikkelaars, durfinvesteerders, uitgevers en andere partijen gebruikt om de populariteit, gebruikstrends en omzet van apps te volgen.

Wegens het overtreden van de regels waren eerder meerdere Sensor Tower-apps al uit de App Store verwijderd. Na te zijn ingelicht door BuzzFeed News verwijderde Apple ook Adblock Focus. Luna VPN is echter nog steeds te downloaden. Google heeft Mobile Data uit de Play Store verwijderd. Wat betreft de andere apps zeggen beide techbedrijven dat ze die nog aan het onderzoeken zijn.