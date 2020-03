Firefox 74 wijst Facebookgebruikers op privacy-extensie

Vandaag is er een nieuwe versie van Firefox verschenen die meerdere kwetsbaarheden verhelpt, support van TLS 1.0 en 1.1 uitschakelt, de privacy van videogesprekken verbetert en Facebookgebruikers op de Container-extensie wijst. Firefox 74 bevat meerdere nieuwe features en aanpassingen.

Daarnaast zijn er twaalf kwetsbaarheden verholpen die als "high" zijn bestempeld. Via dergelijke kwetsbaarheden kan een kwaadaardige website gevoelige data van andere geopende websites stelen of data of code in die websites injecteren, waarbij alleen het bezoeken van de kwaadaardige website voldoende was geweest. Mozilla merkt op dat met genoeg moeite het misschien mogelijk was geweest om via de beveiligingslekken willekeurige code op systemen uit te voeren.

Firefox biedt nu ook meer privacy bij telefoon- en videogesprekken via het web. Hiervoor maakt de browser gebruik van mDNS ICE (Multicast DNS Interactive Connectivity Establishment) dat door WebRTC (Real-Time Communicatie) te gebruiken is. De browser voorziet in bepaalde WebRTC-scenario's het ip-adres van de computer van een willekeurig ID.

Facebook Container

Daarnaast staat in de release notes van Firefox 74 apart Facebook Container vermeld. Facebook Container is een browserextensie die het Facebookprofiel isoleert van de rest van de activiteiten die de gebruiker op het web uitvoert. Hiervoor wordt er van een aparte container gebruikgemaakt. Dit moet het lastiger voor Facebook maken om gebruikers via third-party cookies op andere websites te volgen.

Als gebruikers bijvoorbeeld een link op Facebook.com openen die naar een andere website wijst zal die buiten de container worden geladen. De extensie bestaat al enige tijd, maar wordt niet alleennu apart in de release notes genoemd, maar ook op de pagina die de nieuwe Firefoxversie aankondigt.

Tevens is de ondersteuning van TLS 1.0 en 1.1 uitgeschakeld. Websites die voor het opzetten van een beveiligde verbinding van deze encryptieprotocollen gebruikmaken zorgen nu voor een foutmelding in de browser. Volgens cijfers van internetbedrijf Netcraft gaat het om 850.000 websites. Updaten naar Firefox 74 kan via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.