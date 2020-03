OM eist in hoger beroep 2 jaar voor klonen van Ziggo-modems

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep twee jaar cel geëist waarvan acht maanden voorwaardelijk voor het klonen van VodafoneZiggo-modems, alsmede een schadevergoeding van ruim 10.000 euro. Volgens het OM heeft de verdachte in deze zaak de integriteit van het internet in gevaar gebracht.

De man zou tweehonderd illegale modems hebben gekloond en verkocht. Daarmee konden afnemers na een eenmalige betaling van zo'n 150 euro gratis gebruikmaken van internet via VodafoneZiggo. Het onderzoek naar de gekloonde modems startte in 2017, na informatie uit Canada waar gekloonde modems waren ingezet in een ondergronds netwerk. Via het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid werd de informatie uit Canada doorgegeven aan de provider.

De verdachte zou de modems hebben gekregen van een Ziggo-monteur en bij het aansluiten zou hij zijn geholpen door iemand die namens Ziggo internet en telefonie aansloot. In eerste instantie werd de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk, en een taakstraf van 180 uur. Het OM stelt dat de straf geen recht doet aan de ernst van de feiten en is daarom in hoger beroep gegaan.

"Verdachte heeft door het plegen van deze feiten niet alleen VodafoneZiggo benadeeld, nu de afnemers van de modems geen abonnementskosten betaalden, maar verdachte heeft hiermee ook de integriteit van het internet in gevaar gebracht", aldus het Openbaar Ministerie, dat waarschuwt dat gekloonde modems zijn te gebruiken door cybercriminelen om hun identiteit te beschermen, het stelen van gegevens en uitvoeren van aanvallen.