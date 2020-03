Google: Play Protect voorkwam 1,9 miljard malware-installaties

De in Android ingebouwde virusscanner Play Protect voorkwam vorig jaar 1,9 miljard malware-installaties uit onbekende bronnen, zo stelt Google, maar deze week verscheen er ook een test waar de antivirussoftware nul punten voor de detectie van malware scoorde.

Google gebruikt Play Protect voor het scannen van nog te installeren en al geïnstalleerde apps. Dagelijks zou de scanner meer dan honderd miljard apps controleren. "Het afgelopen jaar heeft Play Protect 1,9 miljard malware-installaties uit onbekende bronnen voorkomen", zegt Rahul Mishra van Google. Standaard staat Android alleen de installatie toe van apps uit de Google Play Store.

Gebruikers kunnen deze optie echter uitschakelen en de installatie van apps uit onbekende bronnen toestaan. Hoewel er nog altijd geregeld malware in de Play Store wordt aangetroffen, wordt de meeste Android-malware daarbuiten aangeboden. Ook deze apps worden door Play Protect gecontroleerd. Het is echter de vraag hoe effectief Googles eigen virusscanner is.

Deze week publiceerde het Duitse testlab AV-Test namelijk een test van verschillende Android-virusscanners, waaronder Play Protect. Van de bijna 6700 malware-exemplaren waarmee werd getest werden er meer dan 4000 niet door Play Protect gedetecteerd. Voor de detectie van malware scoorde Googles virusscanner dan ook nul punten. Ook bij vorige tests van AV-Test zette Play Protect een dergelijke score neer. Gezien de lage detectiescore moeten Androidgebruikers niet op Play Protect vertrouwen, aldus AV-Test.