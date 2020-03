FBI adviseert om geen wachtwoorden in browser op te slaan

Internetgebruikers die hun privacy en security willen verbeteren doen er verstandig aan om geen wachtwoorden in de browser op te slaan, advertenties te blokkeren en bij het afsluiten van de browser alle data te verwijderen. Dat stelt de FBI in een advies over het veilig gebruik van browsers.

"De standaardinstellingen voor browsers kunnen je kwetsbaar maken, en elke browser heeft verschillende privacy- en beveiligingsniveaus ingebouwd", zegt Beth Anne Steele van de FBI. Ze adviseert internetgebruikers om zelf eerst uit te zoeken welke browser de gewenste security en privacy biedt. Zodra er een keuze is gemaakt kan de beveiliging en privacy worden verbeterd door verschillende instellingen aan te passen.

Zo moet automatisch invullen, het opslaan van wachtwoorden en het bewaren van de surfgeschiedenis worden uitgeschakeld, aldus Steele. Tevens moeten cookies van derde partijen worden geblokkeerd, moet bij het afsluiten van de browser alle data worden verwijderd en is het verstandig een adblocker te installeren. Verder raadt Steele aan om het cachen of opslaan van webpagina's of andere content uit te schakelen of de cachegrootte op nul te zetten.