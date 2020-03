Donorregister: beperkte kans op identiteitsfraude door datalek

Het geeft maar weer eens aan: de overheid is niets anders dan een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking/ samenleving. Kundige mensen, domme mensen, werkende processen, slechte en overbodige processen, downplayers (zoals in dit artikel naar voren komt) en realistische mensen. Ze lopen allemaal rond. We moeten hier vooral niet verbaasd over zijn. Hoe meer data wordt verzameld van mensen (ook al is het nodig) en hoe meer er wordt gekoppeld, hoe groter de potentiële ellende.



Jammer dat er zo laks wordt gereageerd. Hoe vaak zien we niet dat bij bedrijven twee controlevragen worden gesteld om zaken telefonisch gedaan te krijgen: wat is uw geboortedatum en wat is uw adres? Je kunt zo enorm veel met de data die nu op straat ligt.



Ook mooi: welke zinnen worden vetgedrukt in het bericht van het Donorregister?



De vermissing heeft geen enkele invloed op de juistheid en betrouwbaarheid van de gegevens in het Donorregister. Er zijn geen gegevens uit het digitale Donorregister verdwenen.



Ja, dit is echt veruit het belangrijkste in het artikel. Gelukkig maar, de gegevens staan er nog. Weliswaar op iets meer plekken dat de bedoeling is, maar de integriteit van de data is gewaarborgd. Nu de vertrouwelijkheid nog.