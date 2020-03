Bruins wil reacties op verplichte digitale gegevensuitwisseling in zorg

Minister Bruins van Volksgezondheid wil dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen verplicht digitaal gegevens gaan uitwisselen en op het wetsvoorstel dat hiervoor moet zorgen kan nu door iedereen worden gereageerd. Volgens Bruins is het belangrijk dat zorgverleners over adequate, actuele en uniforme informatie op de juiste plek op het juiste moment beschikken.

Op dit moment zou de juiste informatie voor het verlenen van zorg niet altijd op tijd en in de eigen systemen beschikbaar zijn. "Met elektronische gegevensuitwisseling kunnen de randvoorwaarden worden gesteld om hierin veel winst te behalen", aldus de minister. Die merkt op dat door verschillende oorzaken, zoals gebrek aan eenduidigheid in taal en techniek en uiteenlopende belangen van de verschillende betrokken partijen, een zorgbrede elektronische gegevensuitwisseling niet of niet voldoende tot stand komt. Daarom is het volgens de minister gerechtvaardigd dat de overheid ingrijpt.

Bruins stelt verder dat digitale gegevensuitwisseling ervoor moet zorgen dat patiënten straks minder vaak hun verhaal hoeven te vertellen, geen onnodige onderzoeken hoeven te ondergaan en er minder kans is op foute diagnoses of niet passende behandelingen. Het is nu mogelijk om via een internetconsultatie op het wetsvoorstel te reageren. De input kan worden gebruikt om het voorstel verder te verbeteren, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Tot 7 april kan er worden gereageerd.