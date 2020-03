EFF blij met nieuwe rootcertificaatwaarschuwing in Android 11

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is blij met de waarschuwing die Android 11 toont bij het installeren van een rootcertificaat en hoopt dat Apple, Microsoft en Mozilla volgen. Met een rootcertificaat kunnen apps en partijen tussen de gebruiker en het internet versleutelde verbindingen afluisteren.

"Het is van groot belang voor de veiligheid van de eindgebruiker dat het handmatig toevoegen van rootcertificaten lastig is en wordt voorzien van voldoende duidelijke waarschuwingen", zegt Mona Wang van de EFF. Daarnaast zou het eenvoudiger moeten worden om al door de computer of telefoon vertrouwde rootcertificaten te controleren.

De EFF vond de waarschuwing die Android gaf onduidelijk en vroeg Google om een betere waarschuwing. Die is aan Android 11 toegevoegd. Het besturingssysteem laat nu duidelijk weten dat de privacy in gevaar is wanneer er een rootcertificaat wordt toegevoegd en dat de certificaateigenaar via het certificaat vertrouwelijke informatie zoals wachtwoorden, berichten en creditcardgegevens van apps en websites kan onderscheppen, zelfs als die versleuteld worden verstuurd.

Nu Google de waarschuwing heeft aangepast hoopt de EFF dat Apple, Microsoft en Mozilla volgen, aangezien de waarschuwingen en gebruiksinterfaces van deze partijen nog altijd te wensen overlaten, aldus Wang. Hieronder links de oude certificaatwaarschuwing in Android en rechts de nieuwe melding.