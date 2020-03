Jumbo-winkel schakelt camera's met gezichtsherkenning uit

Een Jumbo-supermarkt in Alphen aan de Rijn die met camera's de gezichten van klanten scande heeft de camera's uitgeschakeld totdat er meer duidelijkheid is of dit wel van de privacywetgeving mag. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming op vragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven laten weten.

De supermarkt gebruikte tientallen camera's om klanten in de gaten te houden en hun gezichten te scannen. Het Jumbo-filiaal zette de gezichtsherkenning naar eigen zeggen in tegen winkeldieven. Verhoeven vroeg Dekker om opheldering. "Heeft de AP voldoende middelen om te kunnen handhaven tegen dergelijke initiatieven die evident in strijd zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Wat gebeurt er in de tussentijd met de camera’s en de data die zij verzamelen?"

Dekker antwoordt dat de Autoriteit Persoonsgegevens contact heeft gehad met het betreffende Jumbo-filiaal en dat de toezichthouder in het geval van overtredingen kan optreden. "Daarnaast heeft de Jumbo aangegeven deze camera’s uit te zetten, totdat er meer duidelijkheid komt over de privacywetgeving met betrekking tot het gebruik van deze camera’s. Om die duidelijkheid te verkrijgen, heeft Jumbo advies gevraagd aan de AP", laat de minister verder weten. "Over de inhoud van deze casus en op welke termijn de AP hierover een oordeel geeft, kan zij geen uitspraken doen."

Verhoeven wilde ook opgehelderd krijgen of mensen die door "onwettige gezichtsherkenningssystemen" zijn gefilmd een schadevergoeding kunnen eisen. Dekker stelt dat personen op grond van artikel 82 AVG een schadevergoeding kunnen eisen als zij materiële of immateriële schade hebben geleden. Dit moet wel via de civiele rechter worden gedaan (pdf).