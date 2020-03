Dekker: opsporingsdiensten werken niet met gezichtsherkenning Clearview

Nederlandse opsporingsdiensten werken niet met het Amerikaanse gezichtsherkenningsbedrijf Clearview. Dat heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming laten weten. Het bedrijf verzamelt foto's van Facebook, LinkedIn en andere websites voor het trainen van een gezichtsherkenningssysteem. Dit systeem bevat een database van drie miljard verzamelde afbeeldingen. Daarmee kunnen politiediensten onbekende verdachten herkennen.

Meer dan zeshonderd Amerikaanse politie- en opsporingsdiensten zouden vorig jaar van Clearview gebruik hebben gemaakt. Naar aanleiding van berichtgeving door The New York Times eisten allerlei websites dat het techbedrijf stopte met het scrapen van afbeeldingen. Onlangs lekte een lijst uit met klanten van het techbedrijf. Ook Nederlandse overheids- of politiediensten zouden de technologie van Clearview toepassen, aldus BuzzFeed News.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven vroeg de minister of Nederlandse opsporings- of inlichtingendiensten met Clearview samenwerken. "Over de werkwijze van inlichtingendiensten wordt in het openbaar geen mededelingen gedaan. Voor zover ik heb kunnen nagaan werken er geen Nederlandse opsporingsdiensten samen met Clearview. Het gebruik van gegevens voor opsporingsdoeleinden valt niet onder de AVG, maar onder de richtlijn 2016/680", antwoordt Dekker (pdf).

Foto's scrapen

Verhoeven wilde ook weten of bedrijven foto's van Nederlanders van het internet mogen 'scrapen' en gebruiken in een gezichtsherkenningstoepassing. Dekker stelt dat er bij gezichtsherkenning sprake is van het verwerken van biometrische gegevens en hierop de beperkingen van de AVG van toepassing zijn. "Ik acht het daarom aannemelijk dat het scrapen en gebruiken van foto’s voor gezichtsherkenning voor commerciële doeleinden niet past binnen de AVG. Het oordeel daarover is echter niet aan mij, maar aan de AP en in laatste instantie aan de rechter."

Volgens de minister is het aannemelijk dat Clearview ook foto's van Nederlanders heeft opgeslagen. "Hoeveel dat er zijn, en van wie zij zijn, is niet te zeggen. Clearview is actief in de Verenigde Staten, het is primair aan de autoriteiten in dat land om te bezien of er in strijd met de wet is gehandeld", gaat Dekker verder. Nederlanders die niet willen dat Clearview hun foto's gebruikt moeten bij het bedrijf zelf aankloppen of de betrokken Amerikaanse toezichthouder.