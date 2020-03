Onderzoek: 3,3 miljoen huishoudens met smart home apparaat

3,3 miljoen Nederlandse huishoudens beschikken over één of meerdere smart home apparaten, zoals slimme meters, thermostaten en speakers. Dat stelt marktvorser Multiscope op basis van onderzoek onder 6300 Nederlanders. De meeste huishoudens hebben een smart home device dat in de categorie 'verlichting & schakelaars' en 'energie & verwarming' valt.

De categorie slimme speakers is de categorie die de afgelopen periode het snelst groeide. De 3,3 miljoen apparaten vertegenwoordigen volgens Multiscope een waarde van 2,5 miljard euro. Gemak en comfort zijn volgens deelnemers aan het onderzoek de belangrijkste reden om voor een smart home apparaat te kiezen. Geen toegevoegde waarde en tevredenheid met de huidige apparaten zijn de belangrijkste reden om juist van een smart home apparaat af te zien.

Verder blijkt dat mannen en 18- tot 49-jarigen relatief vaker in het bezit zijn van smart home producten. "Deze groep is een belangrijke voorloper in de adoptie van technologische innovaties", aldus Multiscope.