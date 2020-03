Ransomware-infectie legt Australische wolhandel plat

Een infectie door ransomware heeft eind februari de Australische wolhandel platgelegd. Het handelsplatform van Talman, dat door meer dan driekwart van de wolindustrie in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gebruikt, raakte besmet door ransomware.

Het bedrijf zag zich genoodzaakt om het platform, dat een belangrijke rol speelt bij het veilen en exporteren van wol, offline te halen. "De aanvaller heeft alle bestanden versleuteld", zegt een manager van Talman tegenover ABC News. "De databases zijn vergrendeld, wat uiteindelijk inhoudt dat de software stopt met werken." Vanwege de infectie werd besloten om de verkoop van wol voor meerdere dagen op te schorten. Mark Grave, directeur van de Australian Wool Exchange (AWEX), kan zich niet een soortgelijk incident herinneren dat zo'n grote impact op de industrie had.

Via de eigen website meldt Talman dat het platform inmiddels is hersteld en alle klanten weer toegang hebben. De aanvaller eiste omgerekend 4,5 miljoen euro voor het ontsleutelen van de data. Het softwarebedrijf weigerde te betalen en wist de systemen via een back-upsysteem te herstellen, zo meldt Sheep Central. Verdere details over hoe de systemen besmet konden raken en om wat voor soort ransomware het ging zijn niet gegeven.