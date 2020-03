Privacybesturingssysteem Tails versie 4.4 gelanceerd

Er is een nieuwe versie van het op privacy gerichte besturingssysteem Tails verschenen die meerdere kwetsbaarheden verhelpt, alsmede problemen met verschillende wifi-chipsets van Realtek. Tails 4.4 bevat nieuwe versies van Tor Browser, Thunderbird en de Linux-kernel.

De update van de Linux-kernel moet voor betere hardware-ondersteuning zorgen. Daarnaast zijn er specifieke problemen met de ondersteuning van de Realtek RTL8822BE en RTL8822CE wifi-chipsets verholpen. Aangezien Tails 4.4 veel kwetsbaarheden verhelpt krijgen gebruikers het dringende advies om zo snel als mogelijk naar de nieuwste versie te upgraden. Dit kan via de automatische upgradefunctie of tails.boum.org.

Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen. Tails kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart.