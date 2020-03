ProtonMail komt met alternatieve routering tegen censuur

De ontwikkelaars van ProtonMail en ProtonVPN zullen de komende weken een alternatieve routering uitrollen zodat gebruikers van de diensten gebruik kunnen blijven maken ook als overheden die censureren. De afgelopen maanden werd ProtonMail in onder andere Rusland geblokkeerd.

Een nieuwe alternatieve routeringsfeature moet dergelijke blokkades omzeilen, zodat de Proton-servers toegankelijk blijven. De nieuwe feature zal automatisch detecteren wanneer er censuur plaatsvindt en vervolgens een alternatieve route naar de Proton-servers opzetten. Deze methode zal niet altijd succesvol zijn, maar kan helpen om bepaalde blokkades te omzeilen.

"Dit is een actief onderzoeksgebied voor ons team, dus in de loop van de tijd zullen onze anticensuurmogelijkheden met de release van nieuwe versies beter worden", stelt Proton. Bij een alternatieve routering wordt er gebruikgemaakt van de infrastructuur en netwerken van derde partijen waar Proton geen controle over heeft. Het gaat onder andere om Google, dat volgens Proton geen goed verleden heeft als het om privacy gaat.

"Deze derde partijen kunnen niet je data zien, maar wel je ip-adres en dat je verbinding probeert te maken met Proton", aldus het techbedrijf. Daarnaast wordt er van aangepaste TLS-encryptie gebruikgemaakt om de alternatieve routering te laten werken. Proton merkt op dat er met public key pinning wordt gewerkt en dit problematisch kan zijn wanneer een Proton-server wordt gecompromitteerd. De alternatieve routeringsfunctie is dan ook optioneel en gebruikers kunnen die in de app uitschakelen. Afsluitend laat Proton weten dat de komende tijd meer anticensuurmaatregelen zullen worden aangekondigd.